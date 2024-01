KI treibt Microsoft-Umsatz in die Höhe

Microsoft profitiert vom KI-Boom, wie die Ergebnisse des zweiten Geschäftsquartals zeigen. Der Umsatz stieg um 18% auf 62 Milliarden Dollar. Der Gewinn legte um ein Drittel zu und belief sich auf fast 22 Milliarden Dollar.

Für die Sparte "Intelligent Cloud" weist Microsoft ein Wachstum von 20% auf fast 26 Milliarden Dollar aus. Laut Finanzchefin Amy Hood stiegen die Azure-Einnahmen um 30%. Ein Fünftel dieses Wachstums sei auf KI-Anwendungen zurückzuführen.

CEO Satya Nadella sagte: "Wir sind davon abgekommen, nur über KI zu reden. Stattdessen verwenden wir KI jetzt in grossem Umfang. Indem wir KI auf allen Ebenen unseres Tech-Stacks einsetzen, gewinnen wir neue Kunden und tragen dazu bei, neue Vorteile und Produktivitätssteigerungen in jedem Sektor zu erzielen." Dank der KI-Euphorie ist Microsoft mit einem Börsenwert von mehr als 3 Billionen Dollar aktuell das wertvollste Unternehmen der Welt.

Microsoft hat viel Geld in die KI-Firma OpenAI investiert und hat die Technologie in verschiedene Softwareprodukte integriert. Dies beschäftigt mittlerweile die Wettbewerbshüter. So haben die EU und die britischen Aufsichtsbehörden Untersuchungen angekündigt.