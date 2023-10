Activision-Deal in trockenen Tüchern

Die teuerste Übernahme in Microsofts Firmengeschichte hat nach langem Hin und Her grünes Licht erhalten. Die britische Wettbewerbsbehörde CMA teilte mit, dass sie das 69 Milliarden Dollar teure Geschäft freigibt. Die Zustimmung war nur noch Formsache, denn die CMA hatte die vorläufige Zustimmung vor rund 3 Wochen schon gegeben.

Vor Abschluss der Übernahme müsse allerdings der von Microsoft in Aussicht gestellte Verkauf von Cloud-Gaming-Rechten vollzogen werden, hiess es von der CMA. Microsoft hatte als Zugeständnis unter anderem angeboten, einige Cloud-Gaming-Rechte für 15 Jahre an den Spielekonzern Ubisoft abzutreten. Bis auf die Briten hatten die Wettbewerbshüter in anderen Ländern und der EU dem Deal bereits zugestimmt.