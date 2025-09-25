KI verdrängt Javascript

Der Verband Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) hat sein jährliches Programmiersprachen-Ranking veröffentlicht. Als Quelle dienen unter anderem die IEEE Xplore Digital Library, Github, Stack Overflow, Discord und die Google-Suche.

Python liegt erneut unangefochten an der Spitze. Doch dahinter kommt es in den Top Ten zu Verschiebungen.

(Vorjahr 1) Python (2) Java (4) C++ (6) SQL (7) C# (3) Javascript (5) Typescript (9) C (14) Shell (8) Go

Mit einem Abstieg von Platz 10 auf Platz 18 gehört HTML zu den grossen Verlierern. Zum Rückgang von Javaspript schreibt das IEEE-Magazin 'Spectrum': "Da Javascript häufig zum Erstellen von Websites verwendet wird, könnte dieser Rückgang der Beliebtheit auf die Auswirkungen von KI zurückzuführen sein."

IEEE stelle weiter fest, dass sich Entwickler und Entwicklerinnen immer mehr von öffentlichen Austausch-Plattformen abwenden würden. "Anstatt in Büchern zu blättern oder auf Websites wie Stack Exchange nach Antworten auf ihre Fragen zu suchen, chatten sie lieber privat mit einem Programmierer wie Claude oder ChatGPT. Und mit einem KI-Assistenten wie Cursor, der beim Schreiben von Code hilft, sinkt die Notwendigkeit, überhaupt Fragen zu stellen, deutlich", konstatiert 'Spectrum'. So habe beispielsweise die Anzahl der wöchentlich auf Stack Exchange gestellten Fragen im Jahr 2025 über alle im Ranking bewerteten Sprachen hinweg nur noch 22% des Werts von 2024 betragen.

Dank der KI-Unterstützung müssten sich Developer immer weniger mit den Einzelheiten einer Sprache befassen. "Obwohl LLM-Modelle zum Schreiben von Code noch in den Kinderschuhen stecken, übernehmen sie einen immer grösseren Teil der Arbeit. Programmierer, die früher bereit waren, religiöse Kriege darüber zu führen, ob Quellcode durch Tabulatoren oder Leerzeichen eingerückt werden sollte, interessieren sich zunehmend weniger dafür, welche Sprache verwendet wird", so das Fachmagazin ein bisschen wehmütig.