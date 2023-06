Künstliche Intelligenz? Der Aargauer Regierung gefällts

Der Aargauer Regierungsrat hat heute gleich 4 Vorstösse zum Thema künstliche Intelligenz (KI) beantwortet. 3 stammen von FDP-Grossrat Yannick Berner. Er wollte unter anderem wissen, in welchen Bereichen KI bereits eingesetzt wird und welche Möglichkeiten die Regierung sieht. Diese glaubt an ein "grosses Chancenpotenzial" für die Verwaltung.

Als erfolgreiches Beispiel nennt der Regierungsrat den Voicebot des Strassenverkehrsamts. Der Sprachassistent beantworte etwa 1000 Kundenfragen pro Monat und erkenne "auch kompliziert gestellte Fragen auf Mundart oder mit Akzent". Nach dem Gespräch könne er automatisiert Informationen per SMS verschicken.

Die Wissensplattform für Gemeinden lerne und wachse mit der Interaktion der Nutzenden und benötige keine zentrale Inhaltspflege mehr. Eine neue Software werde eingesetzt, um Gerichts- und Verwaltungsentscheide vor der Veröffentlichung zu anonymisieren, so die Regierung

Auch mit der Software Precobs (Pre Crime Observation System) zeigt sie sich zufrieden. Dank Daten aus der Einbruchsstatistik erkenne das Tool, wann und in welchen Gemeinden besonders häufig eingebrochen werde. So könne die Kantonspolizei gezielt patroullieren. In anderen Kantonen stiess das Tool jüngst auf Kritik.