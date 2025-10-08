Luzerner Regierung lehnt M365-Marschhalt ab

Der Cloud-Service von Microsoft könne rechtskonform eingesetzt werden, so die Kantonsregierung. Die Bedenken von Datenschützern teile man nicht.

Der Regierungsrat des Kantons Luzern hat sich zu einem dringlichen Postulat der Kantonsrätin Rahel Estermann geäussert. Diese forderte darin einen "Marschhalt für das Projekt M365 zugunsten von Rechtsstaatlichkeit und digitaler Souveränität". Die Regierung ist dagegen und empfiehlt dem Kantonsrat, das Postulat abzulehnen.
