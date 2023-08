Meta, Microsoft und Google greifen OpenAI an

Wir stellen 3 Projekte vor, die OpenAI Kundschaft abjagen könnten:

Meta will ein Tool lancieren, das Entwicklern bei der automatischen Erzeugung von Programmcode unterstützt. Das Modell wird Code Llama heissen und soll als Open-Source-Lösung in Kürze auf den Markt kommen. Dies sagten zwei mit dem Projekt vertraute Personen zu 'The Information' (Paywall)