Meteoschweiz hat seine Daten-Spezialisten gefunden

Im Zuge der rasant anwachsenden Datenmengen benötigt Meteoschweiz eine neue hybride IT-Architektur. In einer Ausschreibung suchte das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie deshalb externe Dienstleister, mit Know-how in den Bereichen Datentransformation und -integration, Requirements Engineering, IT-Architektur sowie Softwarearchitektur und -entwicklung.

Nun hat Meteoschweiz die Zuschläge erteilt. Insgesamt belaufen sich die Aufträge auf gut 23 Millionen Franken, wobei nicht sämtliche Leistungen bezogen werden müssen. Meteoschweiz rechnet mit einem Bedarf von knapp 150'000 Stunden. 4 Anbieter sind zum Zug gekommen.

Mit der Modernisierung der IT macht sich Meteoschweiz auch Cloud-ready, wie der Ausschreibung zu entnehmen war. Ziel ist eine hybride IT-Architektur, die sowohl On-Premises-Lösungen als auch Public-Cloud-Services integriert. Das Bundesamt will in der Lage sein, Daten On-Premises über verschiedene geografisch verteilte Lokationen oder in einer Multi-Cloud-Infrastruktur zu speichern.