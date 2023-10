MGM-CEO: "Lösegeld haben wir nie in Betracht gezogen"

An der Konferenz "Global Gaming Expo" in Las Vegas äusserte sich jetzt MGM-CEO Bill Hornbuckle zum Vorfall. Man sei Opfer von "Unternehmensterrorismus vom Feinsten" geworden, das Unternehmen habe jedoch nie daran gedacht, Lösegeld an die Hacker zu zahlen. Die geschäftlichen Aktivitäten von MGM hätten in 8 US-Bundesstaaten "4 oder 5 Tage lang" nicht funktioniert, so Hornbuckle laut 'The Nevada Independent'. Allerdings sei ein Grossteil des Unterbruchs von MGM selbst herbeigeführt worden, um den Verlust von Kundendaten zu verringern.