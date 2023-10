Michael Berchtold wechselt zu Lenovo

Michael Berchtold wechselt von Swiss Post Solutions (SPS) zu Lenovo. Wie das Unternehmen mitteilt, hat Berchtold per 1. Oktober die Leitung der Infrastructure Solutions Group (ISG) von Lenovo Schweiz übernommen.

Die ISG wurde in den vergangenen Jahren von Adrian Turrin verantwortet. Dieser hat kürzlich innerhalb des Unternehmens die neu geschaffene Rolle des "Lenovo360 Relationship Sales Leader" übernommen. In dieser Position soll Turrin die Sales-Teams der Infrastructure und der Intelligent Device Group (IDG) zusammenführen, um Synergien zwischen den Geschäftsgruppen zu schaffen, erklärte Lenovo kürzlich

Mit Berchtold an der Spitze, verfolge Lenovo das Ziel, die Infrastructure Group zu einer noch agileren und stärkeren Business Unit von Lenovo Schweiz auszubauen, so ISG-DACH-Chef Dieter Stehle und Frank Blockwitz, Managing Director Lenovo Schweiz, in der Mitteilung. Auch sollen Synergien mit der IDG und der Mobile Business Group effizienter genutzt werden.

Michael Berchtold war zuletzt Sales Director und Mitglied der Geschäftsleitung bei SPS. Seine Karriere startete er in den 1990er Jahren bei Compaq. Er stiess im Zuge der Fusion zu HP und war bis 2011 bei HPE beschäftigt, zuletzt als Director Technology Services Switzerland. Weitere Stationen seiner Laufbahn waren Canon und Spie ICS.