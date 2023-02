Microsoft erhöht Preise für Bing-API massiv

Der API-Zugriff auf die Bing-Suchmaschine kostet in Zukunft mindestens das Dreifache. Das betrifft insbesondere Nutzerinnen und Nutzer, die mithilfe der Programmschnittschnelle mehrere Male in der Sekunde Transaktionen durchführen, teilt Microsoft mit. Wer 3 Transaktionen pro Sekunde bei einem Maximum von 1000 Transaktionen im Monat benutzt, der kann die API weiterhin kostenlos verwenden.

Der Konzern unterteilt die Preiskategorien in 9 Stufen. So kostet die Premium-S1-Instanz zurzeit noch 1 US-Dollar pro 1000 Transaktionen – ab Mai steigt der Preis auf 25 Dollar. Das Bing-Statistik-Add-In klettert von einem Dollar auf 10 Dollar. Auch die User, die auf die Kategorien S2, S3, S4, S5, S6, S7 und S9 setzen, müssen zukünftig das Vier- oder Fünffache des ursprünglichen Angebots bezahlen.

Grund dafür sei das sich ändernde Kundenverhalten, schreibt Microsoft. Mit dem Geld wolle der Tech-Riese ausserdem die Forschung der neuen KI-Features weiter finanzieren.

Integrierte KI in Bing

Erst kürzlich hat Microsoft offiziell sein Vorhaben mit dem Chatbot ChatGPT vorgestellt. Nutzerinnen und Nutzer sollen bei Bing Anfragen eintippen und wie bei ChatGPT Antworten zurückerhalten können.

Microsoft investierte schon mehrere Milliarden Dollar in die Firma OpenAI, welche ChatGPT entwickelt, und bindet die Software der Firma auch in seine Office-Büroprogramme ein. CEO Satya Nadella glaubt, dass die Technologie so ziemlich jede Software-Kategorie verändern werde.

Die Suchmaschine soll aber auch Nachrichten zu aktuellen Ergebnissen liefern und genutzte Quellen zitieren können.