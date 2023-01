Microsoft plant KI-Funktionen für all seine Produkte

Im Rahmen einer Podiumsdiskussion am Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos sagte Microsoft-CEO Satya Nadella, dassTools für Künstliche Intelligenz möglichst schnell kommerzialisiert werden sollen. Gemäss dem 'Wallstreet Journal' plant Microsoft deshalb die Integration von Künstlichen Intelligenzen in all seinen Produkten. Insbesondere der Chatbot ChatGPT und der Bildgenerator Dall-E 2 sollen so Geld abwerfen.