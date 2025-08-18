U-Blox bekommt Übernahmeangebot
Der Verwaltungsrat befürwortet den Kauf durch den Finanzinvestor Advent International. Das Unternehmen würde mit rund einer Milliarde Franken bewertet.
