Microsoft kündigt eine neue Preisstruktur für seine Onlineservices wie Microsoft 365 und Dynamics 365 an. Konkret geht es um die Mengenrabatte, die der Hersteller über sein Enterprise Agreement (EA) und das Microsoft Products and Services Agreement (MPSA) bietet.

Volumenlizenzkunden werden je nach Grösse eingeteilt und erhalten bislang Rabatte auf Services, die über EAs erworben werden. Wie schon bei Azure soll die Preisstruktur nun vereinheitlicht werden. Statt gestaffelter Volumenrabatte gelten einheitliche Preise gemäss der auf Microsoft.com ausgewiesenen Tarife. Für viele Kunden wird das de-facto eine Preiserhöhung bedeuten.

Die Anpassung sei "Teil der laufenden Bemühungen von Microsoft, die Lizenzierung zu vereinfachen und die Preistransparenz für unsere Kunden zu verbessern", so die offizielle Begründung von Microsoft. Die Änderung würde es auch für Partner einfacher machen, sodass sie weniger Zeit in die Bewertung von Microsoft-Preisen und -Programmen investieren müssten. "Dank vereinfachter und standardisierter Preise können sich Partner auf die Bereitstellung einzigartiger Services konzentrieren, die das Wachstum ihrer Kunden fördern", so das Unternehmen.

Ausgenommen von den Änderungen seien On-Premises-Dienste sowie Education-Lizenzen.