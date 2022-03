Microsoft trimmt Partnerprogramm auf die Cloud

Microsoft hat Änderungen seines Partnerprogramms angekündigt, die im Oktober dieses Jahres in Kraft . Neu wird es "Microsoft Cloud Partner Program" heissen. Statt der bisherigen Kompetenzen rückt ein Modell in den Mittelpunkt, das die Qualifikationen in 6 Lösungsbereichen fokussiert. Es wird dann also keinen Mitglied-Status oder Silber- und Gold-Kompetenzen sowie erweiterte Spezialisierungen mehr geben. Betroffen sind laut Microsoft "alle Partner in unserem Ökosystem, unabhängig davon, ob sie Services, Software oder Geräte entwickeln und verkaufen". Die bisherigen Kompetenzen werden schrittweise abgeschafft und durch zwei neue Qualifikationsstufen über den Basisstatus hinaus ersetzt: Lösungspartner und Spezialist respektive Experte, erklärt 'ZDNet' zu diesem Umbau.

Microsoft spricht denn auch von einer Vereinfachung des Partnerprogramms durch die anvisierte Einführung der 6 Cloud-Kompetenzbereiche: Data & AI (Azure), Infrastructure (Azure), Digital & App Innovation (Azure), Business Applications, Modern Work und Security.

Wer als Partner über eine der beiden Qualifikationen in einem oder mehreren der6 Bereiche verfügt, bringt laut Microsoft gleichsam einen Erfolgsnachweis für die jeweilige Lösung mit. Um das zu ermöglichen, werde auch eine neue Bewertung der Partnerfähigkeiten eingeführt und der Partner Contribution Indicator aufgegeben.

Lizenzierungs-Änderung in der Kritik