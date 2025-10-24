Microsofts Clippy kommt zurück als Mico

24. Oktober 2025 um 11:51
image
Microsofts KI-Assistent Mico erinnert an Clippy. Foto: Microsoft

Microsofts Copilot soll mithilfe neuer Funktionen künftig sozialer, ausdrucksstärker und besser integriert arbeiten ‒ und so menschenzentrierter werden.

Microsoft hat im Rahmen des Copilot Fall Release mehrere neue Funktionen vorgestellt, die den KI-Assistenten stärker auf Zusammenarbeit und Kontextverständnis ausrichten sollen. Damit treibe das Unternehmen seine Vision einer menschenzentrierten KI weiter voran. "Mit den Neuigkeiten von Copilot zeigen wir, was KI für Menschen und Organisationen bedeuten kann", sagt Ann Jameson, COO von Microsoft Schweiz.
Wer die Tage, an denen Karl Klammer noch ungefragt Tipps gab, vermisst, dürfte sich besonders über "Mico" freuen: den optionalen, animierten Avatar. Mico soll auf Interaktionen reagieren und über Farb- und Ausdrucksänderungen Stimmungen widerspiegeln können. Damit will Microsoft nach eigenen Angaben die Kommunikation mit Copilot natürlicher gestalten. Der Avatar könne angepasst werden, bleibe aber eine rein visuelle Ergänzung – ohne direkte Auswirkung auf die KI-Funktionalität selbst.

KI für Zusammenarbeit und Personalisierung

Mit der neuen Funktion "Groups" sollen bis zu 32 Personen in Echtzeit zusammenarbeiten, brainstormen oder Texte verfassen können. Copilot unterstütze dabei unter anderem durch automatische Zusammenfassungen, Vorschläge und Aufgabenverteilung.
Darüber hinaus führt Microsoft "Memory & Personalization" ein. Copilot könne sich dadurch künftig an wichtige Informationen wie Trainingspläne oder Termine erinnern und diese in späteren Gesprächen wieder aufgreifen.
Die Funktion "Connectors" erlaube es ausserdem, Inhalte über verschiedene Plattformen wie Onedrive, Outlook oder Google Drive hinweg per natürlicher Sprache zu durchsuchen ‒ ob das Feature auch Schweizerdeutsch versteht, ist noch offen.

"Windows-11-PCs werden zu KI-PCs"

Auch in Edge und Windows 11 ist Copilot stärker integriert, wie der Konzern mitteilt. Der neue "Copilot Mode" in Edge mache den Browser "intelligent", während sich der Assistent auf Windows-PCs künftig mit dem Sprachbefehl "Hey Copilot" aktivieren lasse. "Copilot auf Windows verwandelt jeden Windows-11-PC in einen KI-PC", wirbt Microsoft.
Die neuen Funktionen stehen erst einmal nur den Userinnen und Usern in den Vereinigten Staaten zur Verfügung. Gemäss dem Softwarekonzern werden sie schrittweise ausgerollt, wobei die Verfügbarkeit je nach Markt und Plattform variiert.

