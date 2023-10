Musk streicht Tool zur Bekämpfung von Fake News

Twitter, das neuerdings X heisst, findet die Erkennung von Fake News nicht mehr so wichtig. Nicht nur hat das Unternehmen die Zahl der Mitarbeitenden drastisch zusammengestrichen, die gegen die Verbreitung von Falschinformationen vorgingen. X beziehungsweise dessen Besitzer Elon Musk hat nun auch ein Tool aussortiert, das bei der Erkennung von Fake News half. Das berichtet das Online-Magazin ' The Information ' (Paywall).

Dem Bericht zufolge konnte das Tool erkennen, wenn verschiedene Konten dieselben oder ähnliche Medien teilten. Diese Identifikation sei wichtig, um koordinierte Desinformationskampagnen als solche zu erkennen, heisst es weiter. Das ist in Zeiten, in denen in der Ukraine und in Israel schwere Kriege toben, kritisch. Darüber hinaus stehen im kommenden Jahr mehr als 50 grosse Wahlen an , darunter die Europawahlen im Juni und die US-Kongress- und Präsidentschaftswahlen im November 2024.