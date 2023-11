Musks Chatbot heisst Grok

grok"

verstehen

Elon Musk macht ChatGPT mit einem eigenen Chatbot Konkurrenz. Wie angekündigt wurde die KI namens Grok am Wochenende vorgestellt . Sie ist zunächst aber nur für einige Nutzer in den USA verfügbar. Das Verb "ist eine Erfindung des Science-Fiction-Autors Robert A. Heinlein, der es in seinem 1961 erschienenen Roman "Stranger in a Strange Land" verwendete. Es bedeutet "".