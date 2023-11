Musks Chatbot wird am Samstag vorgestellt

Ich bin nicht der beste Autor, um einen unvoreingenommenen Artikel zu Musks-KI zu schreiben, denn ich bin ehrlich gesagt voreingenommen. Einen Teil meiner Meinung habe ich bereits im Juli kundgetan . Aber ich bin nicht der einzige Zweifler, auch in den USA gibt es viele Skeptiker, die befürchten, dass die neue KI vor allem eine Propaganda-KI sein wird. Wie Musk im Juli sagte, soll sie nicht nur die "Natur des Universums" erkunden und erkennen, sondern vor allem auch "Anti-Woke" sein. Der Name TruthGPT ist zudem klar an Donald Trumps Propaganda-Netzwerk "Truth.Social" angelehnt. Und der Zeitpunkt der Lancierung? In fast exakt einem Jahr, am 5. November 2024 finden die US-Wahlen statt. Zufall? Ich glaube nicht.