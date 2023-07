Musk gründet KI-Firma "xAI" und wird zum OpenAI-Konkurrenten

Tech-Milliardär Elon Musk hat grosse Ambitionen für seine eigene Firma zur Entwicklung Künstlicher Intelligenz: Sie soll "die wahre Natur des Universums begreifen". Musk gab das Ziel bei der offiziellen Vorstellung des Unternehmens mit dem Namen xAI aus. Mit der esoterisch angehauchten Vorgabe will Musk fundamentale Fragen beantworten.

Der umtriebige Geschäftsmann war einst an der Entstehung des Startups OpenAI beteiligt, das unter anderem den Chatbot ChatGPT entwickelte. Später zerstritt er sich jedoch mit den anderen Mitgründern und wurde zum scharfen Kritiker. Nun wird er mit der Firma xAI also zum Konkurrenten. In früheren Interviews sprach Musk von "TruthGPT" und davon, dass es einen "maximal wahrheitssuchenden" und "anti-woken" Chatbot brauche. Dabei dürfte seine KI gar nicht anders werden, als alle anderen