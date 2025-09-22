Nearshorer Bitstone gründet Schweizer Niederlassung

Das rumänische Softwareunternehmen Bitstone hat in Weinfelden eine Schweizer Tochtergesellschaft gegründet. Geleitet wird sie von Andreas Götz.

Bitstone wurde vor 18 Jahren gegründet, der Hauptsitz ist in Cluj-Napoca. Wie der frisch gebackene CEO von Bitstone Schweiz auf Anfrage von Inside IT mitteilte, arbeiten dort rund 100 Software-Ingenieurinnen und -Ingenieure. "Unseren ersten Schweizer Kunden hatten wir vor 15 Jahren, ganz zufällig, ein Unternehmen aus der Musikbranche. Von dort aus konnten wir, insbesondere durch Empfehlungen, unsere Präsenz auf dem Schweizer Markt ausbauen. Heute sind wir stolz auf über 50 abgeschlossene Projekte für Unternehmen aus verschiedenen Branchen. Zu unserem Portfolio gehören Digitalisierungsprojekte mit dem grössten Schweizer Einzelhändler, mit Unternehmen aus der Dentalbranche, mit einem bedeutenden Hersteller von Elektrofahrrädern und sogar mit der Universität Zürich", erklärte Grigore Vlad, Co-CEO von Bitstone, einer rumänischen Lokalzeitung.

Das Unternehmen macht laut Vlad hierzulande rund 65% seines Umsatzes, obwohl man bisher nicht vor Ort präsent war. So gesehen sei die Gründung einer Schweizer Niederlassung ein notwendiger Schritt gewesen, den man schon seit einiger Zeit aufgeschoben habe.