Neue Aufgabenfelder für Mitel-Schweiz-Chef

Mitel, Spezialist für Unternehmenskommunikation, hat dem General Manager Schweiz nun auch die Verantwortung für die Regionen Alpine, Eastern Europe und Israel übertragen. Laut einer Mitteilung hat Drazen-Ivan Andjelic in seinem ersten Jahr bei Mitel unter Beweis gestellt, wie man die Zukunft der Unternehmenskommunikation vorantreibt. Diese Expertise solle jetzt auch den Partnern und Endkunden in Österreich, Osteuropa und Israel zugutekommen.

Andjelic freut sich auf die Arbeit in den neuen Regionen und verspricht, gemeinsam mit den Channel-Partnern "die Unternehmen in diesen Ländern bei der digitalen Transformation in ihrem spezifischen Tempo zu unterstützen und gleichzeitig ihre aktuellen Investitionen zu maximieren".