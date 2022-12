Neue Eigentümer für das Software-Haus Intersys

Intersys bekommt neue Eigentümer: Adrian Hutzli, Fabian Rezzonico und Marco Laffer übernehmen per Januar 2023 die Mehrheit des Aktienpakets des Solothurner Softwareentwicklers, so eine Mitteilung. Hutzli, Rezzonico und Laffer bilden ab dem kommenden Jahr auch die Geschäftsleitung.

Anteile verkauft hätten austretende beziehungsweise pensionierte Mitarbeitende, schreibt Intersys auf Anfrage. Sämtliche Aktien bleiben im Unternehmen, in der Geschäftsleitung und im Eigentum weiterer Mitarbeitenden, heisst es in der Mitteilung weiter.

Adrian Hutzli ist seit 2018 CEO von Intersys. Ab Januar leitet er die Bereiche Vertrieb, Finanzen und Administration. Vor seiner Anstellung bei Intersys arbeitete er unter anderem für SIX. Dort führte er rund 2 Jahre das Produktmanagement des Bereichs Value Added Services. Davor war er bei Rolotec angestellt, wo er als Head of Sales und stellvertretender Geschäftsführer agierte. Die Softwareschmiede wurde 2016 in die SIX Group integriert.