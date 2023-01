Neuenburg tritt der Swiss Blockchain Federation bei

Der Verband Swiss Blockchain Federation wurde 2017 gegründet und wuchs seither auf 80 Mitglieder aus diversen Branchen an, die sich für einen attraktiven Blockchain-Standort Schweiz einsetzen. Die Kantone Tessin, Zug und Zürich sind bereits im Verband vertreten. Neu hinzugekommen per 1. Januar 2023 ist gemäss einer Mitteilung auch der Kanton Neuenburg.

Der Kanton habe in den letzten Jahren ein eigenes Blockchain-Ökosystem rund um industrielle Anwendungen aufgebaut, das mittlerweile über 55 Firmen umfasst. Nun soll dieses Engagement in die gesamte Welt hin­aus­ge­tragen werden, heisst es vom Verband. "Der Beitritt Neuenburgs stärkt den Kanton auf der Schweizer Landkarte der Blockchain-Technologie", sagte Alain Ribaux, Staatsrat von Neuenburg und Vorsteher des Departements für Wirtschaft, Sicherheit und Kultur.

"Die Voraussetzungen in den einzelnen Ökosystemen und Kantonen sind schon gut. Jetzt gilt es, diese noch sichtbarer zu machen und miteinander zu vernetzen", so Heinz Tännler, Präsident der Swiss Blockchain Federation. "Die Erfahrung zeigt, dass Kantone, die früh auf Blockchain gesetzt haben, zu einem attraktiven Standort für aufstrebende Firmen werden, Wertschöpfung generieren und viel Wertschätzung in der internationalen Blockchain-Szene geniessen."