Neuer CEO für Atos – der dritte in zwei Jahren

Atos kündigt Änderungen im Management an. Yves Bernaert wird per sofort zum CEO ernannt. Es ist der dritte neue Chef des Konzerns in weniger als 2 Jahren. Im Juli 2022 berief Atos Nourdine Bihmane an die Spitze, der auf Rodolphe Belmer folgte, der das Amt nur ein halbes Jahr lang innehatte. Bihmane soll jetzt den Posten des stellvertretenden CEO übernehmen und weiterhin für das Geschäft des Bereichs Tech Foundations verantwortlich bleiben, so die Mitteilung.