Nvidia präsentiert Plattform für grosse KI-Modelle

Nvidia hat im Rahmen der IT-Messe Computex in Taiwan eine Reihe neuer Produkte und Dienstleistungen im KI-Bereich vorgestellt. Dazu gehören unter anderem ein neues Robotikdesign, Gaming-Funktionen und neue Werbedienstleistungen. Im Mittelpunkt der Ankündigung von CEO Jensen Huang stand eine neue Plattform für KI-Supercomputing, genannt DGX GH200.

Die Plattform soll Unternehmen dabei helfen, Nachfolger für ChatGPT zu entwickeln. Sie soll sich besonders gut dafür eignen, grosse Modelle für generative KI-Anwendungen zu trainieren. Nvidia-Manager Gilad Shainer bezeichnete KI als "die wichtigste Technologie unseres Lebens". "Generative KI breitet sich heutzutage überall aus. Entwickler müssen in der Lage sein, das Training auf grossen Datensätzen durchzuführen", so Shainer gemäss 'Reuters'.

Im System DGX GH200 nutzt Nvidia laut eigenen Angaben NVLink, um bis zu 256 GH200 Grace Hopper Superchips in einer einzigen GPU zu kombinieren. So soll das System eine Rechenleistung von einem Exaflop erreichen – 1 Trillion Operationen pro Sekunde. 'Heise' merkt an, dass sich diese Angabe auf einen für KI-Berechnungen verwendeten Datentyp bezieht und somit nicht mit der Performance-Angaben von Supercomputern vergleichbar sei.

Google Cloud, Meta und Microsoft sollen zu den ersten Unternehmen gehören, die Zugang zu DGX GH200 erhalten sollen, wie Nvidia weiter schreibt.

Erst vor wenigen Tagen hat der Konzern seine Bilanz für das 1. Quartal sowie die Umsatzprognose für das laufende Quartal präsentiert. Nvidia weist für das 1. Quartal eine Umsatzsteigerung von 19% auf 7,19 Milliarden Dollar aus. Im Data-Center-Bereich ist der Umsatz um 14% gestiegen.

Für das laufende Quartal stellt der Konzern einen Umsatz von rund 11 Milliarden Dollar in Aussicht. Deutlich mehr als Analysten zuvor erwartet hatten. CEO Huang sprach an einer Telefonkonferenz von "unglaublichen Aufträgen" für die Ausrüstung von Rechenzentren, berichtet die Nachrichtenagentur 'DPA'. Die Nachfrage sei unter anderem von KI angetrieben worden, Unternehmen würden ihre Rechenzentren aufrüsten.