Onax hat einen Nachfolger für seinen Technikchef gefunden

Der Graubündner IT-Dienstleister Onax hat einen Nachfolger für seinen bisherigen CTO Marco Andreoli gefunden. Ab Mai 2022 wird die Position von Stephan Weber übernommen, der als CIO auch in der Geschäftsleitung vertreten sein wird, wie Onax-Gründer und -Chef Domenico Genco auf Anfrage bestätigt. Andreoli wolle sich neu orientieren und verlasse deshalb das Unternehmen, so Genco.

Der 47-jährige Weber wird laut seinem Xing-Profil von Amanox Solution zu Onax wechseln, nachdem er zuvor ab Mitte 2019 als CIO am Grand Resort Bad Ragaz gearbeitet hatte. Ab Ende 2007 stand er über 11 Jahre in verschiedenen Positionen für Würth ITensis im Einsatz. Davor war Weber ebenfalls über 11 Jahre ab 1996 für das Amt für Telematik der Stadt Chur als Supporter und Systems Engineer tätig.

Onax beschäftigt heute 17 Mitarbeitende am Hauptsitz in Cazis und in der 2014 eröffneten Dependance in Chur. Ein Jahr zuvor war der IT-Dienstleister von Thusis ins benachbarte Cazis gezügelt.