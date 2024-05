OpenAI darf Reddit-Daten nutzen

OpenAI kann zukünftig die Daten von Reddit für das Training seiner KI-Modelle nutzen. Von der Partnerschaft würden "sowohl die Reddit- als auch die OpenAI-User-Community auf verschiedene Weise profitieren", teilen die beiden Unternehmen mit.

OpenAI werde Reddit-Inhalte in ChatGPT und neue Produkte einfliessen lassen. Gleichzeitig könne Reddit durch die Einbindung von Large Language Models, Machine Learning und KI "das Benutzererlebnis für alle verbessern". OpenAI wird auch Reddit-Werbepartner. Kosten für diese Partnerschaft werden nicht genannt.

Die Partnerschaft mit OpenAI stehe im Einklang mit anderen Inhaltsvereinbarungen und ändere nichts an den Daten-API- und Developer-Bedingungen, schreibt Reddit in einem Blogbeitrag. "Diese besagen, dass Inhalte, auf die über die Daten-API von Reddit zugegriffen wird, ohne die Zustimmung von Reddit nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden dürfen. Der API-Zugriff bleibt für die nichtkommerzielle Nutzung unter unserem veröffentlichten Schwellenwert kostenlos."

Reddit ging im März an die Börse und erreichte am ersten Handelstag eine Bewertung von 9 Milliarden US-Dollar. Nach einem Kursrückgang legte die Aktie seit Anfang Mai wieder zu. Schon vor dem Börsengang hatte das Unternehmen angekündigt, dass man die Partnerschaft mit Google erweitere, die auf der Basis von Google Cloud neue, KI-gestützte Funktionen integriere. Laut 'Reuters' bezahlt Google 60 Millionen US-Dollar an Reddit für die Lizenzierung der Daten pro Jahr.