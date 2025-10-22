OpenAI lanciert seinen Browser

OpenAI hat die Lancierung eines eigenen Browsers angekündigt. "Atlas" ist zunächst nur für MacOS erhältlich, Versionen für Windows, iOS und Android sollen aber bald folgen. Der Konkurrent Perplexity hat bereits im Juli einen KI-Browser lanciert , der aber bisher scheinbar keine grosse Verbreitung gefunden hat.

OpenAI möchte gegen Konkurrenten mit klassischen Browsern wie Google oder Microsoft vor allem durch eine engere Integration von KI-Funktionen in den Browser punkten. Atlas, so der OpenAI-CEO Sam Altman, ermögliche es, mit einer Webpage "zu chatten". Damit dürfte Altman auch Kritikern entgegenwirken wollen, die sagen, dass KI-Browser es unnötig machen, Websites tatsächlich zu besuchen, und damit deren Geschäftsmodell zerstören.

Wenn jemand eine Frage eintippt, erscheint zunächst trotzdem eine von ChatGPT generierte Antwort. Diese soll zwar Links zu Quellen enthalten, aber nur, wenn es "angebracht" sei, so OpenAI. Alternativ kann man über einen Tab jedoch auch eine Liste mit klassischen Suchresultaten anzeigen lassen.

Der Atlas-Startbildschirm ist ähnlich wie der Chrome-Startbildschirm sehr einfach gestaltet. In eine Box kann man entweder direkt eine URL oder eine Frage eintippen. Darunter werden von der KI Empfehlungen eingeblendet. Beim Surfen könne man auf eine Website bezogene Fragen stellen, die von der KI auf der Basis des Site-Inhalts beantwortet werden. Weil ChatGPT direkt im Browser integriert ist, kann man sich von der KI beispielsweise auch direkt in einem Webmail beim Verfassen einer E-Mail helfen lassen, ohne dass man Inhalte vom Browser in ein ChatGPT-Fenster und zurück kopieren muss.

Sam Altman und ein Team von OpenAI stellen Atlas vor.

Die KI soll es auch ermöglichen, einfach sowohl den Chatverlauf als auch die Browser-History zu durchsuchen, um Websites wiederzufinden. Daneben, so das OpenAI-Team, biete Atlas aber auch alle klassischen Browser-Funktionen wie Bookmarks, Tabs oder die Auto-Vervollständigung von URLs.