Oracle schimpft mit Red Hat

Red Hat und IBM hätten das Ziel, Konkurrenten zu eliminieren. "Denn weniger Wettbewerber bedeuten mehr Umsatzchancen für IBM", schimpft Oracle.

Immerhin scheint in der RHEL-Debatte der Retter in Not schon bei Fuss zu stehen. Suse verspricht einen Fork von RHEL , der allen Nutzern und Nutzerinnen frei zur Verfügung stehen soll. Man werde eine RHEL-kompatible Distribution entwickeln und pflegen, die für alle ohne Einschränkungen verfügbar sei, so das Open-Source-Unternehmen.​​