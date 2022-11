Orange verstärkt sich im Bereich Cybersecurity

SCRT und Telsys beschäftigen rund 100 Mitarbeitende in Morges, Genf und Bern. Die Schwesterfirmen sind vor allem in der Westschweiz bekannt und beschäftigen sich hauptsächlich mit Dienstleistungen rund um Cybersecurity.

Wie Orange nun mitteilt, wurden die beiden Firmen von der eigenen Tochtergesellschaft Orange Cyberdefense übernommen. Die Weiterentwicklung im Bereich Cybersecurity habe für die Orange Gruppe strategische Priorität, schreibt der Konzern. Die Sparte habe 2021 eine Umsatzsteigerung von 14% verzeichnet und peile für 2023 einen Umsatz von einer Milliarde Euro an, so der französische Telco in der Mitteilung.

Auch nach der Übernahme würden die bestehenden Managementteams und Strukturen von SCRT und Telsys ihre lokale Eigeständigkeit beibehalten. Zu den finanziellen Modalitäten der beiden Deals schweigen sich die betroffenen Unternehmen wie gewohnt aus.