Parldigi direkt: Die vergessene digitale Souveränität

Luzern will Soziale Dienste digitalisiert haben
Die Stadt berichtet vom Abschluss ihres Digitalisierungsprogramms bei den Sozialen Diensten. Nun soll noch ein Online-Kanal für Anliegen an das Amt realisiert werden.
