Payment-Startup Klarpay sichert sich 3 Millionen Franken

Das Schweizer Fintech Klarpay gibt den Abschluss einer Finanzierungsrunde bekannt. Bei der von Payabl angeführten Runde seien 3 Millionen Franken aufgebracht worden, schreibt Klarpay.

Es handelte sich um die erste externe Finanzierung des Finma-lizenzierten Fintechs . Dies sei ein wichtiger Schritt in der Entwicklung des Unternehmens, so Martynas Bieliauskas, CEO von Klarpay, in der Mitteilung. Denn sie ermögliche es dem Unternehmen "das Netzwerk und die Expertise unserer neu gewonnenen Investorenbasis zu nutzen, um unser Wachstum im Jahr 2022 und darüber hinaus zu beschleunigen", fügt Bieliauskas an. Gleichzeitig solle das Team weiter ausgebaut werden.