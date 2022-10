Podcast: Sorgenkind EPD

Die IT-Woche abonnieren

Welche Stories ragen aus dem konstanten Lärm des Social-Media-Marketings hervor? Warum sind sie wichtig (oder wenigstens lustig)? Wie wird es weitergehen?Der neue, wöchentliche Podcast von Inside IT erlaubt einen Blick hinter die Kulissen der Schweizer IT-Welt. In kurzen Gesprächen mit Reto Vogt erzählen die Redaktorinnen und Redaktoren der grössten, auf Informatik spezialisierten Redaktion der Schweiz, welche Stories in den letzten sieben Tagen wichtig waren und warum.