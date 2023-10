Christian Fehrlin steht auf der anderen Seite. Er ist Inhaber und Geschäftsführer des Winterthurer Softwareunternehmens Deep Impact und Besitzer des Verlags Winsider. Mit seinem Tochterunternehmen Ava-X hat er eine Software für automatische Gesichtserkennung auf den Markt gebracht. In unserem Podcast berichtet er von realen Anwendungen und davon, was die Technologie alles leisten kann.

In unserem Podcast "Die IT-Woche" bespricht die Redaktion wichtige Themen der Schweizer und internationalen ICT-Welt.

Interessenbindung: Ava-X ist ein Tochterunternehmen des Winterthurer Softwareunternehmens Deep Impact, zu dem auch die Winsider AG, der Verlag von inside-it.ch gehört.