Public-Cloud-Verträge bleiben unter Verschluss

Am 27. September 2022 vermeldete der Bund Vollzug: Die inhaltlich übereinstimmenden Rahmenverträge mit den 4 Cloud-Providern Microsoft, Oracle, IBM und AWS sowie dem chinesischen Anbieter Alibaba wurden unterzeichnet . Damals hatte die Bundeskanzlei versprochen, zu prüfen, inwiefern die Verträge publiziert werden können.

Spätestens seit das Bundesverwaltungsgericht am 2. November 2022 entschieden hat, keine vorsorglichen Massnahmen zuzulassen , ist es der Bundesverwaltung erlaubt, Verträge mit den Konzernen abzuschliessen und Leistungen zu beziehen.

Nur: kaum ein Amt will das derzeit. Bislang hat mit Meteo Schweiz erst eine einzige Behörde Services von den 5 Public-Cloud-Lieferanten des Bundes bezogen.

Umso wichtiger wäre es, würde die Bundesverwaltung Transparenz zu den Vertragsinhalten schaffen. Es ist das Recht der Öffentlichkeit zu erfahren, was beispielsweise punkto Datensicherheit, Datenschutz oder Zugriffe durch Drittstaaten in den Verträgen steht. Das passiert aber vorerst nicht.

Rechtsanwalt Martin Steiger hatte ein Gesuch an die Bundeskanzlei gerichtet, Einsicht in die Verträge nehmen zu dürfen, wie er auf seinem Blog schreibt . Diesem Gesuch wurde vorerst nicht entsprochen. Nicht einmal die "Inhaltsliste der Vertragsbestandteile" wird publiziert. Es fehle die Zustimmung aller Anbieter, heisst es seitens Bundeskanzlei. Ob diese künftig noch erfolgen wird, bleibt offen. Die Bundeskanzlei will laut dem Blogbeitrag ein Anhörungsverfahren mit den involvierten Konzernen starten.