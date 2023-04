PwC Schweiz kauft Avoras aus Basel

Das Beratungsunternehmen PwC Schweiz kauft den Schweizer SAP-Spezialisten Avoras. "Diese Transaktion wird unseren bereits führenden Advisory-Bereich weiter stärken und zusätzlich einen massiven Schub geben. Dieser hilft uns, unsere Kundschaft vollumfänglicher zu betreuen", meint Andreas Staubli, CEO von PwC Schweiz.

PwC verfolgt eigenen Angaben in der Schweiz eine Wachstumsstrategie. Die Beratungs-Ressourcen werden aufgrund der "stark wachsenden Kundenbedürfnisse" laufend ausgebaut, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Nachfrage nach hochqualifizierter Transformationsberatung steige ungebrochen. Mit der Übernahme von Avoras gewinnt PwC 60 Mitarbeitende, die am Hauptsitz in Basel sowie in internationalen Niederlassungen tätig sind.

Die Inhaber von Avoras, Ralph Bäumle, Kris Ammann und Dario Götte werden als Partner zu PwC stossen und zusammen mit den bestehenden Partnern im Bereich Technology das Leadership-Team ergänzen. Die Mitarbeitenden des SAP-Dienstleisters werden übernommen und nach dem Abschluss der Transaktion im 2. Quartal 2023 in eine gemeinsame Struktur überführt, schreibt PwC.

PwC ist SAP-Platinum-Partner und fokussiert sich auf Projekte im S/4Hana-Umfeld. Daneben bietet der Consultant Services rund um die Optimierung von Architekturen mit SAP-Lösungen wie Central Finance, Ariba und Central Procurement. Avoras als SAP-Gold-Partner bringe zusätzliche Expertise, um Unternehmen beim Umstieg auf S/4Hana zu beraten, schreibt PwC. Die Basler sind auf Kunden im Bereich Pharma und Life Sciences spezialisiert.