Rechenzentrum der Stadt Winterthur ist kontaminiert

Im Rechenzentrum der Stadt Winterthur trat am 10. April ein "unvorhergesehenes Ereignis" ein, wie aus einem Protokoll der Stadtratssitzung vom 9. Juli hervorgeht. Die Stadt verfügt über zwei Rechenzentren: eines ist in Winterthur eingemietet, das andere in Schaffhausen beim kantonalen Dienstleister Informatik Schaffhausen (ITSH). Im Februar 2023 kündigten die Informatikdienste Winterthur (IDW) das bestehende Mietverhältnis per 31. Mai 2025.