Rey Automation und Rey Informatik fusionieren

In der Ostschweiz ist es zu einem Zusammenschluss gekommen. Rey Automation und Rey Informatik aus Sirnach wurden am 1. Juli in eine neue Firma mit dem Namen Rey Technology überführt. Die beiden Unternehmen treten bereits seit 2020 unter der Dachmarke Rey Technology auf dem Markt auf. "Durch die Fusion erfolgt nun auch die formale und organisatorische Zusammenführung", heisst es in einer Mitteilung.

Damit werden die Bereiche OT und IT in einem Unternehmen vereint. "In einer zunehmend vernetzten Welt werden Automatisierung und Informatik immer enger miteinander verzahnt", schreibt Rey Technology dazu. Durch die Fusion soll ein zentraler Ansprechpartner für digitale und automatisierte Gesamtlösungen entstehen. Der Kundschaft sollen damit durchgängige Prozesse und eine ganzheitliche Beratung aus einer Hand angeboten werden.

Viel ändern soll sich dabei aber nicht. Die Ansprechpartner bleiben die gleichen und die bestehenden Verträge und Vereinbarungen bleiben gültig. "Mit der Fusion stärken wir unsere Position als Komplettanbieter für die digitale und automatisierte Zukunft in Industrie, Energie, Infrastruktur und darüber hinaus", sagt Michael Rey, CEO von Rey Technology.

Rey Technology ist ein inhabergeführtes IT- und OT-Unternehmen aus Sirnach im Kanton Thurgau. Laut eigenen Angaben beschäftigt die Firma über 100 Angestellte.