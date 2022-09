Rochade im Führungsteam der Netrics Gruppe

Im Führungsteam der Netrics Gruppe kommt es zu einem Sesselwechsel. Pascal Schmid wechselt per Ende 2022 in den Verwaltungsrat und gibt damit seine Stelle als CEO nach 18 Jahren im Amt auf. Neu verantwortet er die Key Accounts und die strategische Entwicklung, wie die Gruppe mitteilt. Pascal Kocher, CFO-Veteran der Gruppe, übernimmt per Januar 2023 die höchste Position in der Führungsetage.

Schmid ist seit 2004 Delegierter des Verwaltungsrats und CEO der Netrics Gruppe. Zukünftig werde er die Unternehmensentwicklung und das weitere Wachstum auf strategischer Ebene mitgestalten. Sein Nachfolger Pascal Kocher verantwortet als CFO und Mitglied des Strategic Management der Gruppe seit fast 10 Jahren die Bereiche Finanzen, HR und Administration. Ab 2023 soll er als CEO die operative Führung übernehmen und die Kundennähe sowie das Qualitätsmanagement pflegen. Vor seiner Anstellung bei Netrics war er rund 12 Jahre als Senior Manager für den Konzern Ernst & Young (EY) tätig.