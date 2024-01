Ruag beendet Zusammenarbeit mit Tech Mahindra

"Wir haben die schwierige Entscheidung getroffen, die Zusammenarbeit mit Tech Mahindra im ersten Quartal 2024 zu beenden." Das hat die Firma Beyond Gravity, besser bekannt als Raumfahrt-Division von Ruag International, im Intranet publiziert. Dieser Auszug liegt inside-it.ch vor (siehe Screenshot unten).

Den Entscheid, die IT an den indischen Konzern auszulagern, fällte Ruag International im September 2020 . Tech Mahindra sollte die IT-Infrastruktur des Schweizer Technologiekonzerns deutlich modernisieren

Das hat offenbar nicht wie gewünscht geklappt. Der Entscheid, die Zusammenarbeit zu beenden, sei "nach reiflicher Überlegung und aufgrund anhaltender Probleme mit der Qualität der IT-Dienstleistungen" getroffen worden. Zahlreiche Initiativen zur Verbesserung hätten nicht zu den erforderlichen Ergebnissen geführt, heisst es dort weiter.

Screenshot: Intranet Ruag International

Die Vorkommnisse bestätigt ein Mitarbeitender von Beyond Gravity gegenüber inside-it.ch. Tech Mahindra sei nicht in der Lage gewesen, "die Anforderungen auf dem Niveau zu erfüllen, wie sie vertraglich vereinbart" gewesen seien.

Laut dem Intranet-Beitrag will Beyond Gravity die internen Ressourcen stärken und die Mehrheit der Dienstleistungen rund um "Infrastruktur, Security und Support" wieder insourcen. Dafür werde man mit einem neuen Partner zusammenarbeiten, genannt wird die Firma Claranet aus Lissabon.

Johan Eckerstein, CIO von Beyond Gravity, bittet die Mitarbeitenden in der internen Meldung um "Geduld und Verständnis". In der Transitionsphase könne die Reaktionszeit des IT-Supports darunter leiden, aber man werde alles dafür tun, die Einschränkungen so gering wie möglich zu halten, heisst es sinngemäss.

Beyond Gravity schickte auf einen ausführlichen Fragenkatalog von uns lediglich eine kurze Stellungnahme und bestätigte den Inhalt der Meldung nicht. Sprecher Clemens Gähwiler schreibt, dass sich Ruag International in den letzten Jahren aufgrund verschiedener Desinvestitionen von rund 6000 Mitarbeitenden auf heute 1600 verkleinert habe.

"Infolgedessen haben sich auch unsere unternehmerischen Anforderungen verändert und entwickelt. Wir stehen daher in regelmässigem Austausch mit unseren geschätzten Partnern und Lieferanten, werden uns aber nicht öffentlich zu einzelnen internen Projekten äussern", so Gähwiler.