Salesforce killt jeden zehnten Job

Salesforce will jeden zehnten Mitarbeiter loswerden. Gleichzeitig dazu will der Konzern auch Büroflächen streichen. Dies teilte der Softwarehersteller mit.

Zuletzt hatte das Unternehmen nach eigenen Angaben vom Dezember weltweit mehr als 79'000 Mitarbeitende. Bevor die geplanten Einsparungen zum Tragen kommen, erwartet das Management erst einmal Kosten von etwa 1,4 bis 2,1 Milliarden US-Dollar für die Restrukturierung.

Salesforce hatte Investoren erst Ende Sommer mit dem Ausblick für die zweite Jahreshälfte enttäuscht und die Erwartungen runtergeschraubt. Zudem hatte der Konzern damals mitgeteilt, dass Co-Konzernchef Bret Taylor Ende Januar seinen Posten räume . Im November kündigte der Konzern dann die ersten Entlassungen an, damals war aber noch "von bis zu 2500 Angestellte" die Rede , die es in naher Zukunft treffen könne. Jetzt sind es mehr als drei Mal so viele.