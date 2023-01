SAP-Consultant Evora expandiert in die Schweiz

Die Consulting-Firma Evora aus Walldorf in Deutschland expandiert in die Schweiz. Durch die neue Niederlassung soll die hiesige Kundschaft besser betreut und die Abwicklung von Projekten vereinfacht werden, schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung. Der Consultant ist vor allem auf SAP spezialisiert, bietet aber auch Lösungen für Servicenow und Clicksoftware. Nach Österreich und Spanien sei dies die dritte Niederlassung in Europa, zusätzlich zur Hauptzentrale. Gemäss dem Handelsregisteramt befindet sich der Sitz der Gesellschaft in Thalwil bei Allgeier.

Evora ist Teil der Allgeier Gruppe und laut eigenen Angaben seit mehreren Jahren in der Schweiz aktiv. Betreut werden insbesondere Pharma-, Versorgungs-, Chemie- und Industrieunternehmen. In den letzten Jahren sei das Geschäft hierzulande kontinuierlich gewachsen, sagt Gregor Bender, Mitgründer und Geschäftsführer in der Mitteilung. Aus diesem Grund sei die Gründung einer Landesgesellschaft nahe gelegen.

Die Verantwortung für die Kundschaft in der Schweiz wird Terence Schröder als Head of Indirect Sales übernehmen. Er ist seit über 10 Jahren im Vertrieb tätig und führte bereits Teams bei diversen Tech-Firmen, darunter Bechtle, Brother oder Coresystems. Ebenfalls mit an Bord ist Michael Berkowsky. Er soll Lösungen finden, mit denen sich die unterschiedlichsten Heraus­forderungen im Servicebereich für Techniker, Service-Center, Management und Endkunden abbilden lassen.

Evora beschäftigt nach eigenen Angaben an 10 Standorten über 300 Mitarbeitende. Neben den Standorten in Europa verfügt das Unternehmen auch über Niederlassungen in den USA und in Indien. Dazu gibt es lokale Teams in Kanada und in Brasilien, die beide von den Vereinigten Staaten aus geleitet werden.