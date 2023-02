SBB bestätigen Cyberangriff

Auf die SBB ist am vergangenen Wochenende ein Cyberangriff verübt worden. Zuerst hatte 'Watson' darüber berichtet. Das Online-Medium zitierte aus einer internen Mitteilung an Mitarbeitende: "Cyberkriminelle haben Schadsoftware über E-Mails verbreitet. Dabei ist es den Angreifern gelungen, in einen Teil des Unternehmensnetzwerks der SBB einzudringen."