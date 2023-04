SBB lassen Aussenbereiche von Roboter überwachen

Der Roboter des Schweizer Startups Ascento wird von den SBB und Securitas eingesetzt. Wie das Jungunternehmen mitteilt, wollen die Unternehmen damit ihre Sicherheit und ihre betriebliche Effizienz verbessern.

Vergangenes Jahr haben die zwei Unternehmen gemäss einer Mitteilung die Roboter in einem gemeinsamen Pilotprojekt getestet. Dabei habe der Roboter über 6 Monate lang jeden Tag 10 Mal ein Gelände patrouilliert. Nun werden die Firmen zahlende Kunden, schreibt Ascento.

Ascento entstand im Rahmen eines Studentenprojektes an der ETH Zürich. Offiziell gegründet wurde das Unternehmen im Februar 2023. Jetzt will das Startup seine Produktionskapazitäten erhöhen, um bis Ende des Jahres interessierte Kunden beliefern zu können.

Quelle: Ascento / Youtube

Der Überwachungs-Roboter wird von Ascento seit 2020 entwickelt. Dank seinen zwei Geländereifen könne er unwegsames Gelände, Stufen und Schnee überwinden, wie es in der Mitteilung heisst. In seinem "Kopf" befinden sich Computer, Batterie und Sensoren sowie die Software, die es ermögliche, Berichte zu erstellen. Der Roboter könne daneben über einen Live-Feed mit einem Operator in einem Kontrollzentrum kommunizieren. Weiter ist er mit einer Wärmebildkamera ausgestattet, die Personen und Fahrzeuge erkennt, während die Kamera Bilder von der Umgebung aufnimmt.