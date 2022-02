Schneider Electric Schweiz löst Reto Steinmann ab

Während der bisherige Country President Schweiz von Schneider Electric, Reto Steinmann, zum 1. März 2022 in die globale Unit Home & Distribution wechselt und dort die globalen M&A- und Transformationsprojekte übernimmt, tritt die gebürtige Finnin Tanja Vainio in seine Fusstapfen. Laut einer Mitteilung bedeutet der Wechsel für Steinmann nach 20 Jahren bei Schneider Electric in der Schweiz respektive bei dessen Tochter Feller in Horgen ein Karriereschritt nun auf die globale Ebene des Konzerns. Seit 2019 amtete er als Schweiz-Chef.

Künftig wird mit Vainio eine langjährige ABB-Managerin das hiesige Geschäft von Schneider Electric verantworten. Sie wechselt nach über 20 Jahren bei ABB, ist ihrem Linkedin-Profil zu entnehmen. Dort hatte sie unter anderem als Country Managerin in der Tschechischen Republik, der Slowakei und in Ungarn gearbeitet und zuletzt das Automatisierungs- und Robotics-Business verantwortet.

Ihr neuer Arbeitgeber beschäftigt in über 100 Ländern rund 135'000 Mitarbeitende und unterhält in der Schweiz mehrere Niederlassungen. Die sind nun Vainio unterstellt. Sie hat im finnischen Tampere und im deutschen Aachen Maschinenbau studiert sowie in den USA Weiterbildungen am Massachusetts Institute of Technology (MIT) absolviert und dort einen MBA der MIT Sloan School of Management erworben.

In ihrer neuen Position verantworte sie die strategische und operative Ausrichtung von Schneider Electric einschliesslich der Marke Feller im Schweizer Markt, wird mitgeteilt. Rapportieren werde sei an DACH-Chef Christophe de Maistre.