Schweiz will im Supercomputing wieder zur Weltspitze gehören

In Lugano steht der schnellste Computer der Schweiz. Am Swiss National Supercomputing Centre (CSCS) der ETH Zürich wird dessen High Performance Computing (HPC) genutzt, um extrem rechenintensive Aufgaben zu lösen: etwa die Simulation hochauflösender Klimamodelle, Berechnungen in der Teilchenphysik oder die Entwicklung eines digitalen Zwillings des Erdsystems.