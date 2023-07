Schweizer Drohnen-Startup Verity sichert sich 11 Millionen Dollar

Das 2014 gegründete Unternehmen Verity hat in einer B-Finanzierungsrunde 11 Millionen Dollar eingesammelt. Dabei ist auch Qualcomm Ventures als Investor eingestiegen. Diese Erweiterung vervollständige die im März 2023 angekündigte Series-B-Runde über 32 Millionen Dollar , heisst es in einer Mitteilung des Drohnen-Startups.

Mit dem Kapital will Verity sein Geschäft skalieren. Das 2014 gegründete Unternehmen bietet eine Indoor-Drohnenlösung, mit der Waren in Logistikzentren automatisch gescannt werden können. Kunden erhielten damit Transparenz und Kontrolle über ihre Bestände, schreibt das Unternehmen. Eigenen Angaben zufolge zählt das Zürcher Startup Kunden in 13 Ländern, darunter beispielsweise Ikea, Maersk und Samsung SDS.

Neben Qualcomm Ventures haben sich auch A.P. Moller Holding, Exor Ventures, der Risikokapitalarm von Exor sowie bestehende Investoren wie Airbus Ventures und Sony Innovation an der Finanzierungsrunde beteiligt. "Wir freuen uns sehr, Qualcomm Ventures als neuen Investor bei Verity begrüssen zu dürfen", sagte Firmengründer und CEO Raffaello D'Andrea. "Ihr umfangreiches Fachwissen und ihre globalen Ressourcen machen sie zu einem idealen Partner, wenn wir unsere autonome Bestandsmanagementlösung weiterentwickeln und skalieren wollen."