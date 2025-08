Schweizer Informatik-Talente an Olympiade ausgezeichnet

Bereits die 37. Ausgabe der Internationalen Informatik-Olympiade (IOI) fand vom 27. Juli bis am 3. August statt. Gastgeber war in diesem Jahr Sucre in Bolivien. Dort versammelte sich der IT-Nachwuchs aus über 90 Ländern. Die Schweiz schickte eine Delegation mit vier Mitgliedern an den Wettbewerb, die sich über die Schweizer Informatik-Olympiade im vergangenen März qualifiziert hatten.

In zwei fünfstündigen Prüfungen mussten die Teilnehmenden je drei Aufgaben bewältigen und sich algorithmische Lösungen für Probleme überlegen. "Die Aufgaben waren alle sehr abwechslungsreich und basierten viel auf Intuition", so Linus VandeVondele aus Zürich in einer Mitteilung von Wissenschafts-Olympiade Schweiz. Seinem Genfer Kollegen Jovian Soejono gefiel am Programmierwettbewerb vor allem das kritische Denken und die Kreativität, die zur Lösung der Aufgaben nötig waren.

Die vier jungen Informatik-Talente aus der Schweiz gewannen drei Medaillen und eine Auszeichnung:

Silber: Andrej Ševera, Collège Voltaire (GE)

Bronze: Jovian Soejono, International School of Geneva (GE)

Bronze: Yuhua "Jason" Su, International School Altdorf (UR)

Ehrenmeldung: Linus VandeVondele, Mathematisch-Naturwissenschaftliches Gymnasium Rämibühl (ZH)

"Wir können stolz sein. Wir waren sehr nah dran, vier Medaillen zu gewinnen, das wäre eine Premiere gewesen für die Schweiz", sagte Teamleiter und EPFL-Student Benjamin Faltin. Andrej habe die Goldmedaille nur knapp verpasst. Diese höchste Auszeichnung zu gewinnen, sei nun sein Ziel für nächstes Jahr.