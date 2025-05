Schweizer KI-Medtech Aktiia sichert sich 42 Millionen Dollar

In einer Series-B-Runde hat das Schweizer Jungunternehmen Aktiia 42 Millionen Dollar eingenommen. Das Kapital stammt von den Lead-Investoren Earlybird Health und Wellington Partners sowie von Redalpine , Khosla, Molten, Translink und Verve Ventures.

Das Medtech gibt gleichzeitig ein Rebranding bekannt. Ab sofort tritt Aktiia unter dem Namen Hilo auf dem Markt auf.

Das in Neuchâtel ansässige Startup bietet ein Wearable, das an einen ge­wöhn­li­chen Fitness-Tracker erinnert und den Blutdruck der Anwenderinnen und Anwender misst. Hinzu kommt eine App, die eine Übersicht der Blut­druck­messungen rund um die Uhr bietet.

Für sein Angebot hat Hilo laut eigenen Angaben ein Machine-Learning-Modell entwickelt, das speziell für den Blutdruck konzipiert sei. Das Modell sei anhand von Dutzenden Milliarden optischer Signale von realen Nutzern trainiert und mit Hunderten von Millionen von Kalibrierungspunkten weiter verfeinert worden.

Mit der neuen Finanzierungsrunde hat Hilo insgesamt über 100 Millionen Dollar an Investorengelder eingesammelt. Die jüngste Finanzierungsrunde folge auf mehrere wichtige Meilensteine, so die Mitteilung. Dazu gehörten etwa behördliche Zulassungen in Kanada, Australien und Saudi-Arabien sowie die Einreichung des FDA-Antrags in den USA.

Das frische Geld werde die "Produktinnovation, die Expansion in neue Märkte und den Ausbau der Blutdruck-Intelligenzplattform zur Unterstützung von Unternehmensanwendungsfällen vorantreiben", schreibt das Startup.