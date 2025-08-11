Seco will und muss Easygov erneuern

IT-Ausgaben in Schweizer Kliniken steigen
Die grössten Posten sind internes IT-Personal, Lizenzen und Infrastruktur. KPMG geht aufgrund der Entwicklungen in Bereichen wie KI, Analytics und Automatisierung bei Spitälern von steigenden IT-Kosten aus.
Der Softwareanbieter hat nach einem Cyberangriff Systeme heruntergefahren, was zu Einschränkungen für Schweizer Kunden führt. Infoniqa äussert sich zu den Untersuchungen.