Seco will und muss Easygov erneuern

11. August 2025 um 12:24

image
Foto: Migrationsamt Kanton Zürich

Das Staatssekretariat für Wirtschaft sieht sich mit dem technischen Lebensende des Easygov-Portals konfrontiert. Es startet die Suche nach Partnern für die Neuentwicklung.

Das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) betreibt seit rund acht Jahren den Online-Schalter Easygov. Auf der ursprünglichen Elca-Entwicklung sind mittlerweile über 50 Behördendienstleistungen für Firmen und Neugründungen aufgeschaltet. Sie werden dem Seco zufolge regelmässig von mehr als 100'000 Unternehmen genutzt.
Kommentare

