Security-Firmen Exabeam und Logrhythm fusionieren

Die US-Firmen Logrhythm und Exabeam werden zusammengelegt, kündigt Thoma Bravo an. Beide Unternehmen sind Spezialisten für Security Information and Event Management (SIEM). Der Deal werde Technologien in den Kategorien Bedrohungserkennung, -untersuchung und -reaktion kombinieren, so der Investor. Das fusionierte Unternehmen werde "die komplementären Stärken beider Organisationen nutzen, um KI-gesteuerte Sicherheitsabläufe auf ein neues Niveau zu heben".

Logrhythm befindet sich seit 2018 im Mehrheitsbesitz des Private-Equity-Riesen – bezahlt wurden damals 2,1 Milliarden US-Dollar. Wie viel der aktuelle Deal Thoma Bravo kostet, wurde nicht bekanntgegeben. Exabeam wurde zuletzt mit 2,5 Milliarden Dollar bewertet.

Zukünftig würden Kunden des fusionierten Unternehmens von höheren Investitionen in Forschung und Entwicklung, einer erweiterten Service- und Support-Abdeckung sowie Zugang zu einem grösseren KI-gesteuerten Produktportfolio einschliesslich Cloud-native- und On-Premise-Optionen profitieren, so die Mitteilung. Der Abschluss der Fusion wird für das dritte Quartal 2024 erwartet.